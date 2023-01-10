В Генштабе уточнили, какое судно Россия потеряла за последние сутки

Стало известно, какие именно плавучие средства российских оккупантов были повреждены или уничтожены за последние сутки. Эту информацию сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире "24 канала".

"Враг цинично продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру. Особое место притяжения у него Херсон, который он изо дня в день продолжает разрушать и уничтожать его инфраструктуру, делая невозможным существование в принципе гражданского населения на данном этапе развития событий.

Происходят действия определенных диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе вблизи Херсона на островах, так называемых плавнях, которые противник использует как прикрытие для передвижения на небольших плавсредствах. За последнее время нашими силами был обезврежен катер и две маломоторные лодки", - сказал Ерин.