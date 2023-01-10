"Агрессивный шаг". В Беларуси недовольны формированием дивизии в Польше

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси "агрессивным шагом".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Как это можно прокомментировать? Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству и ОДКБ в целом, это расценивать нельзя", - сказал Вольфович.

Он добавил, что и Польша, и балтийские государства якобы "нацелены на милитаризацию и увеличение военной составляющей" не оборонительного, а наступательного характера, и это можно расценивать только как заявку "на какую-то агрессию".

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По словам Вольфовича, Беларусь отслеживает обстановку, складывающуюся у ее границ.

"Недавнее решение президентов Беларуси и России о развертывании на территории Беларуси регионального группирования войск свидетельствует о том, что мы делаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, охлаждения глав некоторых западных политиков", - сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Напомним, 9 января польский министр обороны Мариуш Блащак объявил, что на востоке Польши будет сформирована 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского, оснащенная приобретенными в Южной Корее и США танками.

Создание новой дивизии является частью плана укрепления армии Польши, в частности, путем увеличения количества солдат. Ожидается, что численность Войска Польского вырастет со 164 до 300 тысяч.