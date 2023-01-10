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ГУР: Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины

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Россия должна объявить мобилизацию 15 января

ГУР: Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины

Наше Місто

Новина українською

Новая мобилизация, которую Россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в комментарии "Суспільному".

По словам Черняка, РФ планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако Вооруженные силы Украины готовы к отражению наступления и одновременно к дальнейшему освобождению украинской земли.

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Он добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов касательно украинского наступления, однако, по его словам, "есть задача верховного главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

"Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого могут быть сооружения фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.

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В статье: война с россией
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