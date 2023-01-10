ГУР: Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины
Россия должна объявить мобилизацию 15 января
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Новая мобилизация, которую Россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в комментарии "Суспільному".
По словам Черняка, РФ планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако Вооруженные силы Украины готовы к отражению наступления и одновременно к дальнейшему освобождению украинской земли.
Он добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов касательно украинского наступления, однако, по его словам, "есть задача верховного главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".
"Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого могут быть сооружения фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.
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