CNN: Западные союзники изменили подход к военной помощи Украине

Произошли "существенные" изменения в типе вооружения, которое США и их союзники начали предоставлять Украине, чтобы удовлетворить запросы Киева по поводу огневой мощи, сообщили двое высокопоставленных чиновников США. Об этом пишет CNN.

Последнее объявление США о помощи включало больше наступательного оружия, такого как боевые машины Bradley и передовые ракетные системы большой дальности. Эксперты сходятся во мнении, что Bradley придают Киеву значительный новый наступательный потенциал.

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"Я думаю, что украинцы поступят так, возьмут эти 50 Bradley и поместят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут железный кулак, который будет использован для проникновения в российскую линейную оборону", - сказал генерал-лейтенант армии в отставке Бен Ходжес.

Один американский чиновник также отметил, что Украина соблюдает ограничения на использование оружия, предоставленного Западом, тем самым смягчая оговорку относительно отправки более мощных систем.