CNN: Западные союзники изменили подход к военной помощи Украине
Теперь помощь включает больше наступательного оружия
Delil souleiman/AFP/Getty Images
Произошли "существенные" изменения в типе вооружения, которое США и их союзники начали предоставлять Украине, чтобы удовлетворить запросы Киева по поводу огневой мощи, сообщили двое высокопоставленных чиновников США. Об этом пишет CNN.
Последнее объявление США о помощи включало больше наступательного оружия, такого как боевые машины Bradley и передовые ракетные системы большой дальности. Эксперты сходятся во мнении, что Bradley придают Киеву значительный новый наступательный потенциал.
"Я думаю, что украинцы поступят так, возьмут эти 50 Bradley и поместят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут железный кулак, который будет использован для проникновения в российскую линейную оборону", - сказал генерал-лейтенант армии в отставке Бен Ходжес.
Один американский чиновник также отметил, что Украина соблюдает ограничения на использование оружия, предоставленного Западом, тем самым смягчая оговорку относительно отправки более мощных систем.
Популярное сейчас
- Цена вопроса – миллионы евро. Чемпион Украины 2022/23 имеет шанс автоматически попасть в группу ЛЧ 2023/24
- В Аталанте объяснили, почему клуб согласился на трансфер Малиновского
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Новости по теме
- 22:53 Украинские Зеленский: Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов
- 21:46 Украинские В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Вина тому – морозы и повышение производственных мощностей
- 19:55 Украинские Генштаб ВСУ предупреждает о возможной угрозе авиационных и ракетных ударов по Украине