Черевой: Соледар фактически уничтожен, враг, несмотря на колоссальные потери, пытается продвигаться

За сутки по Соледару и окрестностям города было нанесено 86 ударов разными системами артиллерии, город фактически уничтожен.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Черевой, передает Интерфакс-Украина.

"Только за эти сутки по Соледару и окрестностям было нанесено 86 обстрелов разными системами артиллерии. Президент снова вчера это также подчеркнул, что город фактически уничтожен, и сама их (оккупантов. - ред.) логика войны не понятна, потому что захватывать руины, как это было раньше в Лисичанске и Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск - это в военном искусстве, а особенно современном, 21 век, очень странно", - сказал он.

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Черевой отметил, что главный метод штурма города у россиян сейчас – это использование систем поражения, РСЗО, ствольной артиллерии и за их счет продвижения малых групп пехоты.

На участке Бахмут-Соледар, как отметили в ВСУ, враг сосредоточил своих лучших специалистов, в частности спецназовцы ЧВК "Вагнер" при поддержке регулярной российской армии.

"Именно бойцы Соледара, которые держат город, сейчас выиграют время и возможности для всей обороны. Поэтому враг терпит там колоссальные потери, но несмотря на это все равно пытается двигаться вперед, потому что для них даже небольшое тактическое продвижение преподносится как большое достижение", - сказал он.