Заместитель министра обороны Украины: Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара
Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация (с)
Интерфакс Украина
Замминистра обороны Украины в своем телеграмм-канале сообщила, что бои за Соледар продолжаются.
"Идут тяжелые бои за удержание Соледара.
Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.
Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника.
Наши бойцы мужественно держат оборону.
Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - написала чиновница.
Отметим, что некоторые российские паблики публикуют видеообращение бойцов ЧВК "Вагнер" о том, что они якобы заняли центр города и проводят его "зачистку".
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