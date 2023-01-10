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Заместитель министра обороны Украины: Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара

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Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация (с)

Заместитель министра обороны Украины: Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара

Интерфакс Украина

UA-Футбол
Новина українською

Замминистра обороны Украины в своем телеграмм-канале сообщила, что бои за Соледар продолжаются.

"Идут тяжелые бои за удержание Соледара.

Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.

Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника.

Наши бойцы мужественно держат оборону.

Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - написала чиновница.

Отметим, что некоторые российские паблики публикуют видеообращение бойцов ЧВК "Вагнер" о том, что они якобы заняли центр города и проводят его "зачистку".

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В статье: война с россией
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Источник:
Ганна Маляр

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
10.01.2023 в 20:32
Нужно сделать все возможное, чтобы удержать этот город или хотя бы удержать город как можно долгое время, иначе это усложнит удержание Бахмута.
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