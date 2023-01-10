Заместитель министра обороны Украины: Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара

Замминистра обороны Украины в своем телеграмм-канале сообщила, что бои за Соледар продолжаются.

"Идут тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - написала чиновница.

Отметим, что некоторые российские паблики публикуют видеообращение бойцов ЧВК "Вагнер" о том, что они якобы заняли центр города и проводят его "зачистку".