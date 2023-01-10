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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 16 тысяч гражданских

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Такие данные дает нацполиция

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 16 тысяч гражданских

Новина українською

В 2022 году вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 16 502 человека. Национальная полиция обнаружила 21 массовое захоронение на деоккупированных территориях, из которых эксгумировано 1033 тела гражданских и военных.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос издания ZMINA в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

В частности, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года на территориях Украины выявлено 16 502 погибших, а именно: в Донецкой – 4746; в Харьковской – 3784; в Николаевской – 2207; в Киевской – 2072; в Черниговской – 899; в Луганской – 815; в Херсонской – 686; в Сумской – 341; в Житомирской – 283; в Запорожской – 66.

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На деоккупированных территориях выявлено 21 массовое захоронение, из которых в Донецкой области – три (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), в Киевской – 14 (эксгумировано 177 человек), в Харьковской – два (эксгумировано 451 гражданское лицо и 44 военнослужащих), в Херсонской – два (эксгумировано 46 человек).

"Из указанного количества большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с незавершением экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)", – отмечается в ответе на запрос.

В ГСУ отмечают, что не ведут учет количества найденных погибших в результате вторжения в зданиях и на улицах деоккупированных территорий.

Напомним, прокуратура обнаружила 54 камеры пыток и зафиксировала более 5 тысяч случаев пыток на деоккупированных территориях. Также расследуется 855 дел по военным преступлениям против детей, 10 из которых по фактам сексуального насилия.

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В статье: война с россией
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