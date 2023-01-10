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Канада купит и подарит Украине одну батарею NASAMS

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Заявление министра обороны этой страны

Канада купит и подарит Украине одну батарею NASAMS

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Канада купит и подарит Украине одну батарею NASAMS. Об этом в твиттере заявила министр обороны этой страны Анита Ананд.

"Сегодня утром я общалась с министром обороны Украины Резниковым и услышала, что системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Именно поэтому Канада покупает у США передовую национальную зенитно-ракетную систему (NASAMS), чтобы передать ее Украине", - написала Ананд в твиттере.

О разговоре с Анандом сообщил также Резников, хотя он и не сказал о NASAMS:

"Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моим близким другом Анитой Ананд. Обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность. С нетерпением ждем официального объявления.

Спасибо Канаде за то, что осталась рядом", - написал министр.

Отметим также, что в ближайшее время Украина должна получить от США и Германии батареи ПВО Patriot.

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В статье: война с россией
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