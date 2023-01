Канада купит и подарит Украине одну батарею NASAMS. Об этом в твиттере заявила министр обороны этой страны Анита Ананд.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb

О разговоре с Анандом сообщил также Резников, хотя он и не сказал о NASAMS:

Today had a very productive conversation with my close friend ???????? @AnitaAnandMP. Discussed very good upcoming news from ???????? that will considerably reinforce our defence capabilities. Eagerly awaiting an official announcement.

Thank ???????? for standing by ???????? pic.twitter.com/SyM75cagE7