Зеленский: РФ не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам 321-ых суток полномасштабной войны с Россией. Глава государства отметил, что сегодня был очень важный день на дипломатическом фронте – говорили с партнерами о зверствах России.

"Сегодня – новый этап нашего дипломатического марафона. Разговаривал с лидерами европейских государств о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донетчине, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью", - сказал президент.

Зеленский отметил: "Этому можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. И я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений. Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению, это важно для глобальной демократии – для всех, кто ценит свободу.

Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину и свободу! Спасибо всем, кто воюет за независимость! Сегодня хочу особо отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Благодарю вас, воины! Благодарю всех, кто работает на усиление Украины!".

Смотрите полное видеообращение главы государства.