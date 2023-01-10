Динамо и фонд братьев Суркисов отчитались о благотворительности в 2022 году
ВСУ, переселенцы, дети...
fcdynamo.com
Пресс-служба "
Как отмечается в пресс-релизе, с первых дней полномасштабного вторжения России киевляне включились в работу по оказанию помощи защитникам Украины и пострадавшим от последствий войны соотечественникам по многим направлениям.
Отмечается, что "Динамо" эвакуировало большое количество населения с восточных регионов страны с первых дней войны используя свои автобусы. Этот вид деятельности был очень актуален на фоне массированных обстрелов большой территории Украины и потенциальной аннексии различных регионов.
Так как без крепких вооруженных сил победить оккупантов невозможно, "Динамо" неоднократно помогало нашей армии финансовой поддержкой и не только.
Братья Суркисы предоставляли украинским защитникам технические средства для связи, дроны для разведки, неоднократно покупали и передавали для подразделений ВСУ автомобили и даже катер.
Также клубом выполнялись узкопрофильные заказы от ультрас "Динамо", которые проходят службу в ВСУ, в частности был куплен специализированный автомобиль для подразделения приграничной службы, а также необходимый инвентарь.
На миллионы долларов было закуплено различных средств для личной гигиены, продуктов питаний и медицинского оборудования.
"Динамо" и братья Суркисы в прошедшем году также занимались и восстановлением инфраструктурных объектов, которые находились на освободившихся территориях, но пострадали от российских оккупантов.
В Бучанском районе Суркисы вместе с клубом взяли на себя восстановление амбулатории в селе Гуривщина. Так как предыдущее строение не подлежало восстановлению, было решено профинансировать строительство новой амбулатории. Сейчас она уже практически готова.
В срочном порядке киевляне начали ремонт в детском садике в Бышеве, который пострадал от взрывной волны после очередного обстрела россиян.
После начала обстрела энергетической инфраструктуры страны, Суркисы вместе с "Динамо" доставили из Нидерландов в Богуслав дизельный генератор на 550 кВТ, который сможет обеспечить бесперебойное питание города.
Популярное сейчас
- Арсенал и Шахтер добились прогресса в переговорах по Мудрику
- "Агрессивный шаг". В Беларуси недовольны формированием дивизии в Польше
- Цена вопроса – миллионы евро. Чемпион Украины 2022/23 имеет шанс автоматически попасть в группу ЛЧ 2023/24
- Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 15:44 Украинские Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
- 17:20 Украинские Караваев: Родители никуда не хотят уезжать из Херсона – они в родном доме, на родной земле
- 10:45 Украинские На фронте под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог Динамо