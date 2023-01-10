Динамо и фонд братьев Суркисов отчитались о благотворительности в 2022 году

Пресс-служба " Динамо " отчиталась о благотворительной деятельности клуба и Фонда братьев Суркис в 2022 году.

Как отмечается в пресс-релизе, с первых дней полномасштабного вторжения России киевляне включились в работу по оказанию помощи защитникам Украины и пострадавшим от последствий войны соотечественникам по многим направлениям.

Отмечается, что "Динамо" эвакуировало большое количество населения с восточных регионов страны с первых дней войны используя свои автобусы. Этот вид деятельности был очень актуален на фоне массированных обстрелов большой территории Украины и потенциальной аннексии различных регионов.

Так как без крепких вооруженных сил победить оккупантов невозможно, "Динамо" неоднократно помогало нашей армии финансовой поддержкой и не только.

Братья Суркисы предоставляли украинским защитникам технические средства для связи, дроны для разведки, неоднократно покупали и передавали для подразделений ВСУ автомобили и даже катер.

Также клубом выполнялись узкопрофильные заказы от ультрас "Динамо", которые проходят службу в ВСУ, в частности был куплен специализированный автомобиль для подразделения приграничной службы, а также необходимый инвентарь.

На миллионы долларов было закуплено различных средств для личной гигиены, продуктов питаний и медицинского оборудования.

"Динамо" и братья Суркисы в прошедшем году также занимались и восстановлением инфраструктурных объектов, которые находились на освободившихся территориях, но пострадали от российских оккупантов.

В Бучанском районе Суркисы вместе с клубом взяли на себя восстановление амбулатории в селе Гуривщина. Так как предыдущее строение не подлежало восстановлению, было решено профинансировать строительство новой амбулатории. Сейчас она уже практически готова.

В срочном порядке киевляне начали ремонт в детском садике в Бышеве, который пострадал от взрывной волны после очередного обстрела россиян.

После начала обстрела энергетической инфраструктуры страны, Суркисы вместе с "Динамо" доставили из Нидерландов в Богуслав дизельный генератор на 550 кВТ, который сможет обеспечить бесперебойное питание города.