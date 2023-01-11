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Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января

Общие новости
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Пять артиллерийских систем

Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января

Zelensky Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 112960 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3094 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2078 (+5) ед,
  • РСЗО – 437 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,
  • специальная техника – 184 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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