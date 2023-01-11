Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января
Пять артиллерийских систем
Zelensky Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 112960 (+490) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3094 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2078 (+5) ед,
- РСЗО – 437 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 275 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,
- специальная техника – 184 (+1).
Данные уточняются.
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