Тяжелые уличные бои и потери, которые никто не считает. Что известно о ситуации в Соледаре

В Институте изучения войны ISW опровергли заявления россиян на предмет захвата Соледара оккупантами и окружения врагом украинских войск. Аналитики добавили, что даже если брать за чистую монету самые громкие заявления россиян и их успехи, взятие Соледара не означает немедленного оцепления Бахмута. По состоянию на 10 января есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара, "но реальность контроля над территорией от квартала к кварталу непонятна из-за динамичного характера городских боев".

Также опроверг информацию журналист Юрий Бутусов и Алексей Арестович – советник ОП сказал, что Соледар находится в "полуохвате", ВСУ удерживают запад и север города, а дорога, ведущая в город с юга, – под огневым контролем оккупантов.

Ситуация критическая. В ходе тяжелых боев позиции и здания переходят из рук в руки, украинские защитники держат оборону, рассказал один из бойцов ВСУ CNN. По словам военнослужащего 46-й воздушно-мобильной бригады, количество погибших сейчас настолько велико, что их "никто не считает". В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, но "это пустые слова". По словам солдата, украинцы потеряли много военных в Соледаре, но их ряды пополняются, поскольку бои за город продолжаются. "Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга".

Также неназванный солдат сказал, что, по его мнению, ВСУ оставят город и "все это понимают". "Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его сегодня или завтра?"

Фото 1 – как выглядит шахта в Соледаре. Фото 2 – как выглядит шахта в Владимировке. Фото 3 – фото вагнера и пригожина, как они сами заявили, из Соледара.

Pic 1: What Soledar salt mines look like

Pic2: What caves in the Volodymyrivka area look like

Pic 3: What Wagner claim is the Soledar salt mine.



For me this is a pretty done deal, the Wagner image does not match the salt mines. pic.twitter.com/EKuHb0I7TG