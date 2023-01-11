Швейцария блокирует поставки определенных видов вооружения из Испании в Украину

Глава испанского Министерства обороны Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки в Украину определенных военных материалов из Испании. Об этом она сказала на съезде испанских послов в Мадриде, цитирует ее испанское информагентство Europa Press.

Швейцария не позволяет давать ВСУ определенные поставки, требующие ее одобрения как страны-производителя, чтобы иметь возможность для реэкспорта. При этом Министерство обороны Испании обратится в посольство с просьбой о помощи в получении разрешения.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для поставки военного материала нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет".

Напомним, что Швейцария ранее отошла от своего нейтралитета и поддержала санкции Европейского Союза против РФ. При этом ее нейтральный статус не дает возможности поставлять оружие в зоны конфликта.