Россияне закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам – они отказались получать паспорта РФ
Оккупанты ищут новых работников у себя на болотах
Енергоатом
Российские оккупанты закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам, отказавшимся получать паспорта РФ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 11 января в Facebook.
"Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропуска и доступа на предприятие".
"Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей".
Популярное сейчас
- Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января
- Роналду посетил отель Бетиса перед полуфиналом Суперкубка Испании с Барселоной – Фото
- Мбаппе всё ещё хочет играть за Реал. Перес ему не откажет при одном условии
- Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО