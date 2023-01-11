Россияне закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам – они отказались получать паспорта РФ

Российские оккупанты закрыли доступ на ЗАЭС почти 1500 работникам, отказавшимся получать паспорта РФ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 11 января в Facebook.

"Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропуска и доступа на предприятие".

"Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей".