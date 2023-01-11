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Украинские военные опровергли заявления россиян, что россияне контролируют Соледар

Общие новости
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Оккупанты уже давно объявили о своей локальной победе на широкую публику

Украинские военные опровергли заявления россиян, что россияне контролируют Соледар

ТСН

Новина українською

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг Суспільному распространенную оккупантами информацию, что Соледар находится под контролем россиян.

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", – сказал Череватый.

Утром 11 января в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов, в том числе возле Роздолевки и Веселого, недалеко от Соледара. Также ситуацию в городе прокомментировали эксперты ISW, журналист Бутусов и солдат ВСУ для CNN:

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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