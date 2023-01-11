Украинские военные опровергли заявления россиян, что россияне контролируют Соледар
Оккупанты уже давно объявили о своей локальной победе на широкую публику
ТСН
Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг Суспільному распространенную оккупантами информацию, что Соледар находится под контролем россиян.
"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", – сказал Череватый.
Утром 11 января в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов, в том числе возле Роздолевки и Веселого, недалеко от Соледара. Также ситуацию в городе прокомментировали эксперты ISW, журналист Бутусов и солдат ВСУ для CNN:
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:suspilne.media
Популярное сейчас
- Тяжелые уличные бои и потери, которые никто не считает. Что известно о ситуации в Соледаре
- Роналду посетил отель Бетиса перед полуфиналом Суперкубка Испании с Барселоной – Фото
- Сарнавский: Мой двоюродный брат только приехал из Бахмута. Там очень тяжело
- Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн