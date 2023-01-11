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Арбитр-нейрохирург Кубряк: Пытались спасти пострадавших в Еленовке, а работники колонии стояли с улыбками

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Жуткие подробности российского теракта в Донецкой области

Арбитр-нейрохирург Кубряк: Пытались спасти пострадавших в Еленовке, а работники колонии стояли с улыбками

Скриншот

Новина українською

Украинский арбитр и нейрохирург Дмитрий Кубряк, который находился в российском плену, рассказал жуткие подробности теракта в Еленовке в конце августа.

"Взрыв произошел где-то в 23:30, и лишь через 30-40 минут нас, украинских медиков, привлекли для оказания помощи. Мы прибежали на место трагедии – увиденное шокировало. Пятьдесят человек погибли сразу – сгорели заживо. Остальные, как могли, выползли из барака наружу… Огромное количество раненых! Они корчились от боли и кричали: "Помогите!". А нам в этом хаосе, в темноте нужно было определиться: кому помочь в первую очередь, кому не помогать, кто может подождать…

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Было немного обезболивающего, турникетов, жгутов… Все, что могли сделать, это, по возможности, остановить наружное кровотечение – не дать людям истечь кровью. И хоть как-то обезболить, облегчить страдания.

Представьте, первый "КАМАЗ" с ранеными выехал из Еленовки лишь в пять утра. То есть, почти шесть часов люди просто лежали на земле… Люди, получившие глубокие обширные ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов…

Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти, а работники колонии просто стояли возле забора, игнорируя наши мольбы отправить пострадавших в больницу. Стояли с улыбками, отпуская циничные реплики… Эдакое пассивное созерцание чужих мучений…

Создалось впечатление, что администрация колонии выжидает: кто выживет, а кто – нет. И за это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения – их оставили в Еленовке, примерно столько же почти не пострадали. Очень надеюсь никогда больше не видеть такого кошмара", - рассказал Кубряк.

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В статье: война с россией Еленовка
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Источник:
УНІАН

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