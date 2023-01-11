  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным
В тренде

ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным

Общие новости
(1 голосов)

Даже ограниченно пригодным к службе – с 9 января

ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным

ГУР

Новина українською

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным. Соответствующий приказ российская ФСБ прислала всем пограничным управлениям страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ). В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям, как отмечает ГУР. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Ранее уже сообщалось о подготовке в России новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнение" уйдет около двух месяцев.

Читайте такжеУкраинские военные опровергли заявления россиян, что россияне контролируют Соледар

По теме
yellow-arrow
Германия закупит для Украины новую партию Starlink
yellow-arrow
Foreign Policy: Турция отправляет в Украину кассетные боеприпасы
yellow-arrow
Автор хет-трика в ворота Спартака в чемпионском матче. Сегодня День рождения у Олега Тарана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ГУР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде