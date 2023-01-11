ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным. Соответствующий приказ российская ФСБ прислала всем пограничным управлениям страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ). В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям, как отмечает ГУР. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Ранее уже сообщалось о подготовке в России новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнение" уйдет около двух месяцев.