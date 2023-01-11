Зозуля: Битва за Бахмут будет описываться в книгах

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался по поводу ожесточенных боев за украинский город Бахмут, которые продолжаются уже несколько месяцев.

"Бахмут. Герой города. Город героев. Крепость силы духа и несокрушимости нашего народа. Город, который уже 9 месяцев пытаются захватить. 9 месяцев боев. Авиация, арта, ракеты, уличные бои.

Наши воины стоят под постоянным огнем. Силы противника превышают наши в 10 раз. Но это не мешает нашим героям сдерживать город. Город надежды и веры. Холодно, темно, адски. Это реалии современного Бахмута.

Да, город остается под контролем наших бойцов. Но какой ценой. Одна из самых горячих точек войны. И при этом – до сих пор там остаются гражданские. И многие из них не согласны на эвакуацию.

Они продолжают жить в своих домах, под постоянными обстрелами, без отопления, газа и света. Они готовят еду на огне, выходя на улицу. Они тоже герои.

Благодаря волонтерам, которые почти каждый день ездят в Бахмут, с гуманитарной помощью, некоторые жители имеют возможность все же выехать из города, потому что привозя гуманитарную помощь, волонтеры на обратном пути эвакуируют местных.

Я уверен, что когда война закончится, битва за Бахмут будет описываться в книгах. О ней будут снимать фильмы. Бахмут – несгибаемый. Сильный. Героический. Болючий", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.