  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зозуля: Битва за Бахмут будет описываться в книгах
В тренде

Зозуля: Битва за Бахмут будет описываться в книгах

Общие новости
(1 голосов)

Бахмут - одна из самых горячих точек войны

Зозуля: Битва за Бахмут будет описываться в книгах

Фото: ua.depositphotos.com

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался по поводу ожесточенных боев за украинский город Бахмут, которые продолжаются уже несколько месяцев.

"Бахмут. Герой города. Город героев. Крепость силы духа и несокрушимости нашего народа. Город, который уже 9 месяцев пытаются захватить. 9 месяцев боев. Авиация, арта, ракеты, уличные бои.

Наши воины стоят под постоянным огнем. Силы противника превышают наши в 10 раз. Но это не мешает нашим героям сдерживать город. Город надежды и веры. Холодно, темно, адски. Это реалии современного Бахмута.

Читайте такжеСарнавский: Мой двоюродный брат только приехал из Бахмута. Там очень тяжело

Да, город остается под контролем наших бойцов. Но какой ценой. Одна из самых горячих точек войны. И при этом – до сих пор там остаются гражданские. И многие из них не согласны на эвакуацию.

Они продолжают жить в своих домах, под постоянными обстрелами, без отопления, газа и света. Они готовят еду на огне, выходя на улицу. Они тоже герои.

Благодаря волонтерам, которые почти каждый день ездят в Бахмут, с гуманитарной помощью, некоторые жители имеют возможность все же выехать из города, потому что привозя гуманитарную помощь, волонтеры на обратном пути эвакуируют местных.

Я уверен, что когда война закончится, битва за Бахмут будет описываться в книгах. О ней будут снимать фильмы. Бахмут – несгибаемый. Сильный. Героический. Болючий", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Читайте такжеКомандующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар
По теме
yellow-arrow
Германия закупит для Украины новую партию Starlink
yellow-arrow
Foreign Policy: Турция отправляет в Украину кассетные боеприпасы
yellow-arrow
Автор хет-трика в ворота Спартака в чемпионском матче. Сегодня День рождения у Олега Тарана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
zloyded (Киев)
11.01.2023 в 12:00
Що взагалі Зозуля може знати про Бахмут сидячи в Іспанії?! Волонтер, допомагає - но не більше! Язиком багато зайвого плескає! Їдь тоді у Бахмут, а не пиз...!!!
Ответить
0
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
11.01.2023 в 13:04
Ти в Бахмуті? То і не пиз..!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде