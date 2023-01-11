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Автор хет-трика в ворота Спартака в чемпионском матче. Сегодня День рождения у Олега Тарана

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Его тандем с Протасовым был неудержим

Автор хет-трика в ворота Спартака в чемпионском матче. Сегодня День рождения у Олега Тарана

fcmetalurg.com

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Олег Анатольевич Таран родился 11 января 1960-го в Орджоникидзе. Сегодня ему исполняется 63 года. Советский и украинский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР.

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В чемпионатах СССР провел 188 матчей, забил 48 голов: "Днепр" – 134(45); ЦСКА – 21(3); "Черноморец" – 15; "Металлург" – 12; "Динамо" – 6. В еврокубках – 14 матчей, 2 гола.

Отличался качественным дриблингом, нестандартными игровыми решениями в завершении атак и голевым чутьем. Таран – чемпион СССР 1983 года в составе "Днепра". Должен был стать чемпионом СССР и в 1988-м, но из-за тяжелой травмы отыграл в сезоне всего четыре матча и медали не получил. Как тренер известен благодаря своей работе в запорожском "Металлурге" и "Кривбассе".

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В статье: Олег Таран
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