Foreign Policy: Турция отправляет в Украину кассетные боеприпасы

Турция, оказывается, начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы времен Холодной войны, об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.

Речь идет о так называемых улучшенных конвенционных боеприпасах двойного назначения (DPICM). Они были предназначены для поражения бронетехники, каждый снаряд разбрасывает 88 зарядов. США запретили экспорт таких снарядов из-за того, что примерно четверть из этих элементов не разрывается.

Арсенал таких боеприпасов есть в Турции и именно оттуда его передают Вооруженным Силам Украины, как отмечает источник.