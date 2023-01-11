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Foreign Policy: Турция отправляет в Украину кассетные боеприпасы

Общие новости
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Времен Холодной войны

Foreign Policy: Турция отправляет в Украину кассетные боеприпасы

Новина українською

Турция, оказывается, начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы времен Холодной войны, об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.

Речь идет о так называемых улучшенных конвенционных боеприпасах двойного назначения (DPICM). Они были предназначены для поражения бронетехники, каждый снаряд разбрасывает 88 зарядов. США запретили экспорт таких снарядов из-за того, что примерно четверть из этих элементов не разрывается.

Арсенал таких боеприпасов есть в Турции и именно оттуда его передают Вооруженным Силам Украины, как отмечает источник.

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В статье: война с россией
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Источник:
foreignpolicy.com

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