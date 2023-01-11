Foreign Policy: Турция отправляет в Украину кассетные боеприпасы
Времен Холодной войны
Турция, оказывается, начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы времен Холодной войны, об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.
Речь идет о так называемых улучшенных конвенционных боеприпасах двойного назначения (DPICM). Они были предназначены для поражения бронетехники, каждый снаряд разбрасывает 88 зарядов. США запретили экспорт таких снарядов из-за того, что примерно четверть из этих элементов не разрывается.
Арсенал таких боеприпасов есть в Турции и именно оттуда его передают Вооруженным Силам Украины, как отмечает источник.
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Источник:foreignpolicy.com
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