Германия закупит для Украины новую партию Starlink
Спасибо партнерам
Starlink
Германия предоставит Украине еще 20 миллионов евро, известно, что средства будут направлены на приобретение терминалов Starlink. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Харьков заявила, что немцы профинансируют покупку 10 тысяч наземных станций Starlink, треть из них будут переданы Вооруженным силам Украины. В МИД Германии отметили:
"Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от российских атак".
Поездку поездом в Харьков Бербок и Кулеба использовали для обсуждения текущей ситуации и необходимости дальнейшей поддержки Украины в защите от российского вторжения.
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