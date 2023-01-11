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Бои за Соледар как тригер. Генсек НАТО и Глава Еврокомиссии поддерживают поставку тяжелых вооружений

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Речь, в первую очередь, о танках

Бои за Соледар как тригер. Генсек НАТО и Глава Еврокомиссии поддерживают поставку тяжелых вооружений

фото из свободных источников

Новина українською

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины".

Он приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран-членов ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась в поддержку возможных поставок Украине немецких танков Leopard и других тяжелых вооружений, которые Киев запрашивает уже долгое время.

"Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для своей защиты и с которой она может обращаться. А это, безусловно, передовые системы ПВО и другие виды передовой военной техники".

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг Урсула фон дер Ляйен
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