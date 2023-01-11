Россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне
Начался пожар, вылетели окна
#russiaisaterroriststate
Российские оккупанты нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне, в здании начался пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов".
"По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы. Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки орков против женщин с младенцами и медиков".
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Источник:Янушевич
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