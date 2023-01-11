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Россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне

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Начался пожар, вылетели окна

Россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне

#russiaisaterroriststate

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Российские оккупанты нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне, в здании начался пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов".

"По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы. Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки орков против женщин с младенцами и медиков".

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В статье: война с россией Ярослав Янушевич
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Источник:
Янушевич

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