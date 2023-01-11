Россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне

Российские оккупанты нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне, в здании начался пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов".

"По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы. Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки орков против женщин с младенцами и медиков".