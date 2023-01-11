Минобороны: В Соледаре тяжелые бои. Противник безуспешно пытается полностью захватить город
Противник в очередной раз произвел замену своих подразделений
Генштаб ЗСУ
В Соледаре продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - говорится в сообщении.
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