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Минобороны: В Соледаре тяжелые бои. Противник безуспешно пытается полностью захватить город

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Противник в очередной раз произвел замену своих подразделений

Минобороны: В Соледаре тяжелые бои. Противник безуспешно пытается полностью захватить город

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В Соледаре продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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