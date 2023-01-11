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Президенты Литвы и Польши неожиданно приехали во Львов, где встретились с Зеленским

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Это рабочий визит, в рамках которого лидеры обсудили ситуацию в Украине

Президенты Литвы и Польши неожиданно приехали во Львов, где встретились с Зеленским

Gitanas Nausėda

Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, о визите Науседы сообщил почетный консул Литвы Ярослав Визняк.

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"Сегодня президент Гитанас Науседа находится в Польше и Украине, а именно во Львове... Это рабочий визит, в рамках которого лидеры обсудят ситуацию в Украине", - рассказал он.

Почти сразу после этого канцелярия Дуды публично сообщила о том, что президент Польши - во Львове, и президенты проводят встречу "Люблинского треугольника"; далее первые фото опубликовал и Гитанас Науседа.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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