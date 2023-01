Президенты Литвы и Польши неожиданно приехали во Львов, где встретились с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, о визите Науседы сообщил почетный консул Литвы Ярослав Визняк.

"Сегодня президент Гитанас Науседа находится в Польше и Украине, а именно во Львове... Это рабочий визит, в рамках которого лидеры обсудят ситуацию в Украине", - рассказал он.

Почти сразу после этого канцелярия Дуды публично сообщила о том, что президент Польши - во Львове, и президенты проводят встречу "Люблинского треугольника"; далее первые фото опубликовал и Гитанас Науседа.

Today in Lviv, we ???????????????????????? – the Lublin Triangle – once again confirmed our steadfast commitment to victory against the aggressor. We will stay united! Lithuania & Poland will continue providing defense assistance to Ukraine. pic.twitter.com/SVl5XDxa7L