Президенты Литвы и Польши неожиданно приехали во Львов, где встретились с Зеленским
Это рабочий визит, в рамках которого лидеры обсудили ситуацию в Украине
Gitanas Nausėda
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове.
Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, о визите Науседы сообщил почетный консул Литвы Ярослав Визняк.
"Сегодня президент Гитанас Науседа находится в Польше и Украине, а именно во Львове... Это рабочий визит, в рамках которого лидеры обсудят ситуацию в Украине", - рассказал он.
Почти сразу после этого канцелярия Дуды публично сообщила о том, что президент Польши - во Львове, и президенты проводят встречу "Люблинского треугольника"; далее первые фото опубликовал и Гитанас Науседа.
Today in Lviv, we ???????????????????????? – the Lublin Triangle – once again confirmed our steadfast commitment to victory against the aggressor. We will stay united! Lithuania & Poland will continue providing defense assistance to Ukraine. pic.twitter.com/SVl5XDxa7L— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 11, 2023
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