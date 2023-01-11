Польша готова передать Украине роту танков Leopard
Но есть один нюанс
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Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду на брифинге во Львове.
"Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции", - сказал он.
По его словам, такое решение уже есть в Польше.
В то же время, пока не понятно, какую именно международную коалицию имел в виду польский президент. Ранее во вторник в Германии (разрешение которой требуется для реэкспорта Leopard 2) заявляли, что не получали соответствующих запросов от союзников.
"Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину", - добавил Дуда.
Добавим, что в танковую роту входят около 10 танков.
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