Усик: Хочу, чтобы свинособаки меня слышали. РФ — это враг Украины. Идите домой

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО), который родился в Симферополе, обратился к россиянам.

"Добрый день. Хочу сказать некоторые важные вещи. Буду говорить на другом языке (русском, - прим), чтобы меня больше людей понимало, и свинособаки в том числе слышали. Да, я оскорбляю тех, кого не уважаю. Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, веры и господа Бога. Многие просят меня, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И хочу, чтобы Украинская православная церковь очистилась от негодяев. И это не батюшки, а те люди, которые работают на врага, на Россию. Российская Федерация — это враг Украины. Да, Россия — враг.

Они хотят убить вообще всех в мире. Посмотрите на их каналы — они говорят, что хотят ударить по Франции, по Польше, по Великобритании. Всех запугивают. Есть война, которую вы развязали, напав на Украину в феврале. Защищая каких-то якобы русских, которым не нужна ваша защита. Много лет назад вы напали на Чехословакию, на Грузию... Вы третий рейх во всем своем проявлении. То, что не сделал Гитлер, делает ваш президент. Вы врете всему миру, вы живете в этой лжи, а мы не хотим жить так. Мы хотим в Украине жить, а не существовать. Я наконец выскажусь. Я столько времени молчал, потому что думал, что нужно проявить смирение. Смирение у меня есть, но сейчас я высказался, потому что все это — правда.

Так что валите в свой оркостан, защищать тут никого не нужно. Идете домой, защитники хе*овы. Слава Украине, Украина победит", — заявил Усик.