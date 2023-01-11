  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик: Хочу, чтобы свинособаки меня слышали. РФ — это враг Украины. Идите домой
В тренде

Усик: Хочу, чтобы свинособаки меня слышали. РФ — это враг Украины. Идите домой

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Усик обратился к россиянам

Усик: Хочу, чтобы свинособаки меня слышали. РФ — это враг Украины. Идите домой

instagram.com/usykaa

Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО), который родился в Симферополе, обратился к россиянам.

Читайте такжеМайк Тайсон: Я думаю, Усик победит всех

"Добрый день. Хочу сказать некоторые важные вещи. Буду говорить на другом языке (русском, - прим), чтобы меня больше людей понимало, и свинособаки в том числе слышали. Да, я оскорбляю тех, кого не уважаю. Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, веры и господа Бога. Многие просят меня, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И хочу, чтобы Украинская православная церковь очистилась от негодяев. И это не батюшки, а те люди, которые работают на врага, на Россию. Российская Федерация — это враг Украины. Да, Россия — враг.

Они хотят убить вообще всех в мире. Посмотрите на их каналы — они говорят, что хотят ударить по Франции, по Польше, по Великобритании. Всех запугивают. Есть война, которую вы развязали, напав на Украину в феврале. Защищая каких-то якобы русских, которым не нужна ваша защита. Много лет назад вы напали на Чехословакию, на Грузию... Вы третий рейх во всем своем проявлении. То, что не сделал Гитлер, делает ваш президент. Вы врете всему миру, вы живете в этой лжи, а мы не хотим жить так. Мы хотим в Украине жить, а не существовать. Я наконец выскажусь. Я столько времени молчал, потому что думал, что нужно проявить смирение. Смирение у меня есть, но сейчас я высказался, потому что все это — правда.

Так что валите в свой оркостан, защищать тут никого не нужно. Идете домой, защитники хе*овы. Слава Украине, Украина победит", — заявил Усик.

По теме
yellow-arrow
Россия сменила командующего войсками в Украине. Им стал руководитель генштаба
yellow-arrow
Усик: Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году
yellow-arrow
Минобороны: В Соледаре тяжелые бои. Противник безуспешно пытается полностью захватить город
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик война с россией WBO
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде