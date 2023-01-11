Британия планирует отправить в Украину танки

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Об этом заявил спикер правительства, которого цитирует издание The Financial Times

Спикер сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в течение следующих недель, чтобы продвинуться "дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры"- говорится в заявлении.

Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.

По мнению FT, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные танки для ведения тяжелых боев.