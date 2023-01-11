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Литва передаст Украине зенитные системы

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Об этом заявил президент Литвы

Литва передаст Украине зенитные системы

фото из соцсетей

Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о предоставлении Украине зенитных систем и средств противовоздушной обороны в рамках военной помощи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран "Люблинского треугольника" во Львове.

"За считанные дни до начала войны мы оказывали Украине военную помощь, в том числе в виде (переносных зенитно-ракетных комплексов) Stinger. Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой ", – заявил Науседа.

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Он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.

Ранее в своем выступлении президент Владимир Зеленский поблагодарил литовский виза "за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в том числе от атак иранских дронов".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военную помощь на 283 миллиона евро. В нее входят и летальная (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы) и нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

Планируемый на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 миллионов евро.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

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В статье: война с россией
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