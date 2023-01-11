Усик: Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году

Чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 KO) сравнил украинскую церковь и рпц:

"Смотрю в комментариях, что люди некоторые гневятся: "УПЦ, УПЦ". Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году. И к москве и рпц она никакого отношения не имеет. Просто когда-то очень много лет назад нашу церковь просто поработила другая агрессивная страна, которая внаглую забрала церковь. И решила, что они всех спасут, а мы все, я не знаю, дьявол или еще кто-то.

Они, я говорю за русских и государство, борятся с миром, чтобы священная война… Только они почему-то пришли в чужую демократическую страну и убивают."