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Усик: Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году

Общие новости
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Украинец ответил всем критикам УПЦ

Усик: Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году

Фото: Flipboard

Новина українською

Чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 KO) сравнил украинскую церковь и рпц:

"Смотрю в комментариях, что люди некоторые гневятся: "УПЦ, УПЦ". Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году. И к москве и рпц она никакого отношения не имеет. Просто когда-то очень много лет назад нашу церковь просто поработила другая агрессивная страна, которая внаглую забрала церковь. И решила, что они всех спасут, а мы все, я не знаю, дьявол или еще кто-то.

Они, я говорю за русских и государство, борятся с миром, чтобы священная война… Только они почему-то пришли в чужую демократическую страну и убивают."

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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Комментарии (1)
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meser81 (Кам'янець)
11.01.2023 в 18:34
... "і патаму паша-мерседес і ануфрій маі дружбани"... Тьху на тебе.
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