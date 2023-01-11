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Россия сменила командующего войсками в Украине. Им стал руководитель генштаба

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Сергей Суровикин ушел с должности

Россия сменила командующего войсками в Украине. Им стал руководитель генштаба

Kremlin Pool

UA-Футбол
Новина українською

Россияне сообщают, что в структуре руководства вторгнувшейся в Украину их армии произошли изменения. Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

В министерстве обороны РФ, на которое ссылается пропагандистское издание "РИА Новости", назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией".

Напомним, Суровикин руководил войсками с октября 2022-го года. Только через два дня после его назначения на Украину и ее энергетические объекты была совершена масштабная ракетная атака.

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В статье: война с россией
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Источник:
РИА Новости

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