Россия сменила командующего войсками в Украине. Им стал руководитель генштаба

Россияне сообщают, что в структуре руководства вторгнувшейся в Украину их армии произошли изменения. Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

В министерстве обороны РФ, на которое ссылается пропагандистское издание "РИА Новости", назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией".

Напомним, Суровикин руководил войсками с октября 2022-го года. Только через два дня после его назначения на Украину и ее энергетические объекты была совершена масштабная ракетная атака.