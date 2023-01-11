Генштаб ВСУ: Враг пытается взять под контроль город Соледар и пути поставки наших подразделений, терпит большие потери
Бои продолжаются
tva
Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке (по состоянию на 18:00 одиннадцатого января) прокомментировал ситуацию в Соледаре. Напомним, что этот город в Донецкой области – самый горячий участок фронта. Россия бросила значительные силы на его захват.
"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, проводит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути поставок наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются.
Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении.
На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется", - пишет Генштаб.
Добавим, что эта информация отличается от той, которую публикуют российские военные корреспонденты и о чем заявлял глава "вагнеровцев" Пригожин. Они отмечают, что город Соледар уже находится под контролем России.
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