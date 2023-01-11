Зеленский: Российская агрессия должна проиграть – так и будет
Вечернее обращение президента Украины из Львова
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский, проведя во Львове встречу с президентами Литвы и Польши, подвел итоги переговоров и в целом очередных суток великой войны с Россией в своем традиционном видеообращении.
Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и помощь, а также в очередной раз отметил, что российская агрессия должна проиграть.
"Сегодня здесь, во Львове, для Украины прозвучали важные новости во время Саммита Люблинского треугольника – нашего специального формата с Польшей и Литвой. Польша приняла решение о передаче Украине танков – я благодарю за это. Благодарю Президента Дуду, Правительство Польши, всех наших польских друзей.
Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24-го февраля, и будет продолжаться до нашей победы.
Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса – мы вместе пройдем путь к восстановлению безопасности Украины и всей Европы, восстановлению нашей территориальной целостности, восстановлению мира. Российская агрессия должна проиграть – так и будет.
Спасибо всем, кто работает на нашу победу!
Спасибо всем, кто помогает нам в восстановлении безопасности!
Слава Украине!", - сказал Зеленский.
Смотрите полное видеообращение главы государства.
Популярное сейчас
- Близниченко: В Ингульце столкнулся со многими неприятными вещами
- Тяжелые уличные бои и потери, которые никто не считает. Что известно о ситуации в Соледаре
- Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"
- Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 23:43 Украинские Динамо и фонд братьев Суркисов отчитались о благотворительности в 2022 году
- 22:45 Украинские Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех украинских политиков
- 22:29 Украинские Зеленский: РФ не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью