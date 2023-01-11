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Зеленский: Российская агрессия должна проиграть – так и будет

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Вечернее обращение президента Украины из Львова

Зеленский: Российская агрессия должна проиграть – так и будет

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский, проведя во Львове встречу с президентами Литвы и Польши, подвел итоги переговоров и в целом очередных суток великой войны с Россией в своем традиционном видеообращении.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и помощь, а также в очередной раз отметил, что российская агрессия должна проиграть.

"Сегодня здесь, во Львове, для Украины прозвучали важные новости во время Саммита Люблинского треугольника – нашего специального формата с Польшей и Литвой. Польша приняла решение о передаче Украине танков – я благодарю за это. Благодарю Президента Дуду, Правительство Польши, всех наших польских друзей.

Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24-го февраля, и будет продолжаться до нашей победы.

Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса – мы вместе пройдем путь к восстановлению безопасности Украины и всей Европы, восстановлению нашей территориальной целостности, восстановлению мира. Российская агрессия должна проиграть – так и будет.

Спасибо всем, кто работает на нашу победу!

Спасибо всем, кто помогает нам в восстановлении безопасности!

Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Смотрите полное видеообращение главы государства.

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В статье: война с россией
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