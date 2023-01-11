Зеленский: Российская агрессия должна проиграть – так и будет

Президент Украины Владимир Зеленский, проведя во Львове встречу с президентами Литвы и Польши, подвел итоги переговоров и в целом очередных суток великой войны с Россией в своем традиционном видеообращении.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и помощь, а также в очередной раз отметил, что российская агрессия должна проиграть.

"Сегодня здесь, во Львове, для Украины прозвучали важные новости во время Саммита Люблинского треугольника – нашего специального формата с Польшей и Литвой. Польша приняла решение о передаче Украине танков – я благодарю за это. Благодарю Президента Дуду, Правительство Польши, всех наших польских друзей. Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24-го февраля, и будет продолжаться до нашей победы. Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса – мы вместе пройдем путь к восстановлению безопасности Украины и всей Европы, восстановлению нашей территориальной целостности, восстановлению мира. Российская агрессия должна проиграть – так и будет. Спасибо всем, кто работает на нашу победу! Спасибо всем, кто помогает нам в восстановлении безопасности! Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Смотрите полное видеообращение главы государства.