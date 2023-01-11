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Глава МИД Литвы призывает предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS

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Сама Литва предоставит Украине системы ПВО и зенитные установки

Глава МИД Литвы призывает предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня, 11-го января, с официальным не анонсированным визитом во Львов на встречу с президентами Украины и Польши прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Стало известно, что Литва согласовала передачу Украине систем противовоздушной обороны и зенитных установок.

Обратилась Литва и к западным партнерам. В частности, глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис призвал другие страны предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS.

"Путин делает ставку на дополнительные задержки с поставкой оружия Украине. Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пора отправить ATACMS и выпустить Leopard на свободу", - написал в твиттер министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Добавим, что роту танков Leopard Украине пообещала Польша. Также о возможной передаче танков Киеву заявила Великобритания.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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