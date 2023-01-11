В Украину снова приедет глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Марио Гроси приедет в Украину с визитом, об этом он сообщил в эфире RaiNews24. В частности, он планирует обсудить находящуюся под оккупацией российских военных ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

"Переговоры (между Киевом и Москвой – ред.) продолжаются, для меня важно защитить эту станцию", - подчеркнул он.

Добавим, что ранее МАГАТЭ завершила свою миссию на ЗАЭС. Как сообщают источники, россияне устроили на оккупированной атомной станции базу для ремонта и восстановления техники.