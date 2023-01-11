В Украину снова приедет глава МАГАТЭ
Говорит, что хочет защитить ЗАЭС
Енергоатом
Гендиректор МАГАТЭ Марио Гроси приедет в Украину с визитом, об этом он сообщил в эфире RaiNews24. В частности, он планирует обсудить находящуюся под оккупацией российских военных ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
"Переговоры (между Киевом и Москвой – ред.) продолжаются, для меня важно защитить эту станцию", - подчеркнул он.
Добавим, что ранее МАГАТЭ завершила свою миссию на ЗАЭС. Как сообщают источники, россияне устроили на оккупированной атомной станции базу для ремонта и восстановления техники.
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Источник:За матеріалами Ukraine NOW
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