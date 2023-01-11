"Дякуємо". В центре Львова толпа вдохновенно приветствовала президента Польши

Сегодня, 11-го января, с официальным визитом в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он вместе со своим литовским коллегой встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уже после официальной встречи Дуда прогулялся по центру Львова. Там его встретила и приветствовала толпа украинцев, скандируя "дякуємо - дякуємо".

Напомним, что по итогам дня Польша объявила, что предоставит Украине роту танков Leopard.