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"Дякуємо". В центре Львова толпа вдохновенно приветствовала президента Польши

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Анджею Дуде здесь рады

"Дякуємо". В центре Львова толпа вдохновенно приветствовала президента Польши

скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11-го января, с официальным визитом в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он вместе со своим литовским коллегой встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уже после официальной встречи Дуда прогулялся по центру Львова. Там его встретила и приветствовала толпа украинцев, скандируя "дякуємо - дякуємо".

Напомним, что по итогам дня Польша объявила, что предоставит Украине роту танков Leopard.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2023 в 21:10
Респект Дуді, Польщі та українцям!
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