"Дякуємо". В центре Львова толпа вдохновенно приветствовала президента Польши
Анджею Дуде здесь рады
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Сегодня, 11-го января, с официальным визитом в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он вместе со своим литовским коллегой встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уже после официальной встречи Дуда прогулялся по центру Львова. Там его встретила и приветствовала толпа украинцев, скандируя "дякуємо - дякуємо".
Напомним, что по итогам дня Польша объявила, что предоставит Украине роту танков Leopard.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2023 в 21:10
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