Один Ка-52 и 430 оккупантов – 100 из них в районе Соледара. Генштаб – о потерях россиян за 11.01

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 113990 (+430) человек ликвидировано,

танков ‒ 3094 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6159 (+0) ед,

артиллерийских систем – 2082 (+4) ед,

РСЗО – 437 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 218 (+1) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 276 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,

специальная техника – 184 (+0).

Данные уточняются.

Более сотни российских орков ликвидированы в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков. Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций ВСУ. На поражение врага была направлена артиллерия, также, на одном из участков, был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате подтверждено уничтожение более 100 россиян, 2 пулеметных и 2 минометных расчетов. На видео Командование Сил специальных операций ВС Украины – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.