Один Ка-52 и 430 оккупантов – 100 из них в районе Соледара. Генштаб – о потерях россиян за 11.01
Все детали работы ВСУ
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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 113990 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3094 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6159 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 2082 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 218 (+1) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,
- специальная техника – 184 (+0).
Данные уточняются.
Более сотни российских орков ликвидированы в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков. Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций ВСУ. На поражение врага была направлена артиллерия, также, на одном из участков, был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате подтверждено уничтожение более 100 россиян, 2 пулеметных и 2 минометных расчетов. На видео Командование Сил специальных операций ВС Украины – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.
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