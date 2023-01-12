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Один Ка-52 и 430 оккупантов – 100 из них в районе Соледара. Генштаб – о потерях россиян за 11.01

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Один Ка-52 и 430 оккупантов – 100 из них в районе Соледара. Генштаб – о потерях россиян за 11.01

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 113990 (+430) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3094 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6159 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 2082 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 218 (+1) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,
  • специальная техника – 184 (+0).

Данные уточняются.

Более сотни российских орков ликвидированы в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков. Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций ВСУ. На поражение врага была направлена артиллерия, также, на одном из участков, был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате подтверждено уничтожение более 100 россиян, 2 пулеметных и 2 минометных расчетов. На видео Командование Сил специальных операций ВС Украины – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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