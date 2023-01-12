Президент Польши разъяснил план передачи Украине танков Leopard от международной коалиции

Президент Польши Анджей Дуда объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2. Об этом сообщает Польское радио. Дуда напомнил, что Варшава передаст Киеву западные танки в рамках международной коалиции.

"Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые внесут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение".

"Рота – это небольшая, я бы даже сказал, символическая единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая воинская часть, которая будет иметь действительно большое военное значение в обороне Украины – вот чего мы хотим достичь".