Ночью россияне обстреляли Никополь, Запорожье и Херсон – есть разрушения

Никопольщину снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетело около десятка вражеских снарядов. Люди уцелели, изуродованы несколько частных домов (4) и хозяйственных построек (1). Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются.

В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, все люди целые. Также обнаружен обломок вражеской ракеты. Последствия ночного прилета:

Российские оккупационные войска ночью 11 января снова атаковали уже освобожденный Вооруженными силами Украины Херсон. В городе около 12 часов ночи раздались громкие взрывы. У некоторых жителей исчез свет.