Генштаб: Россияне в Крыму набирают наемников в новые ЧВК

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за 11 января сообщил, что во временно оккупированном Крыму российские оккупанты объявили набор наемников во вновь созданные ЧВК.

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры".

"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины".