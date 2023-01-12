Генштаб: Россияне в Крыму набирают наемников в новые ЧВК
Говорят, что в Украину не будут бросать
Фото: zona.media
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за 11 января сообщил, что во временно оккупированном Крыму российские оккупанты объявили набор наемников во вновь созданные ЧВК.
"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры".
"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины".
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