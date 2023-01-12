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ВСУ уничтожили вражеский Су-25 на востоке и беспилотник Орлан-10 на юге

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Успехи в воздухе

ВСУ уничтожили вражеский Су-25 на востоке и беспилотник Орлан-10 на юге

ПС ЗСУ

Новина українською

Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны – БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Су-25 – штурмовик, предназначение которого – поддержка боевых действий пехоты и удары по наземным целям. Стоимость одного такого самолета – около 11 миллионов долларов.

Орлан-10 – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки. Цена единицы: 87 000 – 120 000$.

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В статье: война с россией Су-25
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Источник:
facebook.com/kpszsu

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