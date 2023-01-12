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В МО и ВСУ доложили о ситуации в Соледаре, перебросе россиян с полигонов и подготовке РФ к ракетной атаке

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Российские оккупанты, вероятно, готовятся повторить массированный обстрел

В МО и ВСУ доложили о ситуации в Соледаре, перебросе россиян с полигонов и подготовке РФ к ракетной атаке

Zelensky Official

Новина українською

Россия увеличивает количество войск на территории Украины: в зону ведения боевых действий переброшены мобилизованные с полигонов Беларуси и РФ. Если на прошлой неделе в составе российских оккупационных войск с учетом оперативного резерва было 250 формирований, то сейчас их количество увеличено до 280. Основные усилия сосредоточены в Донецкой области. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери, там ведут бой наиболее подготовленные подразделения вагнеровцев, сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Генеральный штаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, а затем пробовать оккупировать часть Запорожской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января.

Российские оккупанты, вероятно, готовятся повторить массированную ракетную атаку. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Вероятно, такая массированная ракетная атака готовится. Потому что периодичность массовых атак орков именно такая. Это где-то 10–14 дней, им нужно подготовиться к массированной атаке. Поскольку им эта тактика нравится, вероятно, они готовятся повторить атаку. Возможно, она будет смешанного типа, когда используются ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе. По некоторым показателям запас ракет переходит критическую границу, они могут применять смешанные практики".

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В статье: война с россией Анна Маляр Наталья Гуменюк Сергей Череватый
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