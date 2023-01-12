Министр обороны Германии – о предоставлении ВСУ Leopard 2: Ничего нельзя исключать

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт впервые допустила поставки Украине немецких танков Leopard 2. Об этом, как сообщает издание RND, Ламбрехт сказала, посещая базу Бундесвера в городе Мариенберг в Саксонии.

"Ничего нельзя исключать. Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет: приспосабливаться к соответствующей ситуации. Но такие поставки пока не стоят на повестке дня, это решение не принималось", – сказала она в ответ на вопрос о возможной поставке танков Украине.

Ламбрехт подчеркнула, что односторонних действий со стороны Германии в этом плане не будет, однако полностью она поставки танков Leopard для ВСУ не отрицала.