  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны Германии – о предоставлении ВСУ Leopard 2: Ничего нельзя исключать
В тренде

Министр обороны Германии – о предоставлении ВСУ Leopard 2: Ничего нельзя исключать

Общие новости
(1 голосов)

Но такие поставки пока не стоят на повестке дня

Министр обороны Германии – о предоставлении ВСУ Leopard 2: Ничего нельзя исключать

RND

Новина українською

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт впервые допустила поставки Украине немецких танков Leopard 2. Об этом, как сообщает издание RND, Ламбрехт сказала, посещая базу Бундесвера в городе Мариенберг в Саксонии.

"Ничего нельзя исключать. Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет: приспосабливаться к соответствующей ситуации. Но такие поставки пока не стоят на повестке дня, это решение не принималось", – сказала она в ответ на вопрос о возможной поставке танков Украине.

Ламбрехт подчеркнула, что односторонних действий со стороны Германии в этом плане не будет, однако полностью она поставки танков Leopard для ВСУ не отрицала.

Читайте такжеГермания обещает до конца года передать Украине очередные САУ PzH 2000, антидронные системы и РСЗО

По теме
yellow-arrow
Бразильский вингер Колоса отправился в аренду в Азербайджан
yellow-arrow
59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, - соцопрос
yellow-arrow
Известный украинский биатлонист Дериземля отказался от брони и пошел служить в ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Leopard Кристина Ламбрехт Leopard 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rnd.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде