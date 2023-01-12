Министр обороны Германии – о предоставлении ВСУ Leopard 2: Ничего нельзя исключать
Но такие поставки пока не стоят на повестке дня
RND
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт впервые допустила поставки Украине немецких танков Leopard 2. Об этом, как сообщает издание RND, Ламбрехт сказала, посещая базу Бундесвера в городе Мариенберг в Саксонии.
"Ничего нельзя исключать. Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет: приспосабливаться к соответствующей ситуации. Но такие поставки пока не стоят на повестке дня, это решение не принималось", – сказала она в ответ на вопрос о возможной поставке танков Украине.
Ламбрехт подчеркнула, что односторонних действий со стороны Германии в этом плане не будет, однако полностью она поставки танков Leopard для ВСУ не отрицала.
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