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Украина вернула тела 54 защитников Азовстали, погибших в колонии Еленовки – идет ДНК-экспертиза

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Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации

Украина вернула тела 54 защитников Азовстали, погибших в колонии Еленовки – идет ДНК-экспертиза

Скрин с видео пропагандистов РФ

Новина українською

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки. Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, в этом случае требующая много времени.

Представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины долгосрочности процесса: "Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительность экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке".

Участники заседания Координационного штаба договорились принять меры по ускорению процесса идентификации тел, в частности, найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

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В статье: война с россией Еленовка
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Источник:
kmu.gov.ua

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