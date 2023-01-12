Украина вернула тела 54 защитников Азовстали, погибших в колонии Еленовки – идет ДНК-экспертиза

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки. Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, в этом случае требующая много времени.

Представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины долгосрочности процесса: "Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительность экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке".

Участники заседания Координационного штаба договорились принять меры по ускорению процесса идентификации тел, в частности, найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.