Украина вернула тела 54 защитников Азовстали, погибших в колонии Еленовки – идет ДНК-экспертиза
Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации
Скрин с видео пропагандистов РФ
После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки. Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, в этом случае требующая много времени.
Представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины долгосрочности процесса: "Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительность экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке".
Участники заседания Координационного штаба договорились принять меры по ускорению процесса идентификации тел, в частности, найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.
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