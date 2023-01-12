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Заместитель министра обороны Украины: Продолжаются попытки оцепить Бахмут и захватить Соледар

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О самом горячем направлении фронта

Заместитель министра обороны Украины: Продолжаются попытки оцепить Бахмут и захватить Соледар

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на самом горячем направлении фронта войны Украины с Россией – в городах Бахмут и Соледар.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город.

Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Наши воины мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери", - написала Маляр.

Добавим, что ранее украинское руководство заявляло об этом, что в Бахмут и Соледар будут направлены дополнительные силы.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ганна Маляр

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