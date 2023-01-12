Зеленский провел очередное заседание Ставки. Решали ситуацию с обеспечением защитников Соледара и Бахмута

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. На ней обсуждались вопросы обеспечения всем необходимым защитникам Соледара и Бахмута.

"Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров" – сообщил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о планах врага на этом направлении фронта.