Зеленский провел очередное заседание Ставки. Решали ситуацию с обеспечением защитников Соледара и Бахмута
Руководство Украины обещает предоставить воинам все необходимое
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Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. На ней обсуждались вопросы обеспечения всем необходимым защитникам Соледара и Бахмута.
"Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров" – сообщил он.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о планах врага на этом направлении фронта.
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