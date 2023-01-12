Передумали. Комитет ВР отобрал у Порошенко место в делегации ПАСЕ

11 января состоялось заседание Комитета Верховной рады по иностранным делам, на котором переголосовали предыдущее решение о делегировании в ПАСЕ от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, направив представителей групп "За майбутнє" и "Довіра", сообщила депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

По информации Геращенко, заседание комитета иностранных дел длилось более четырех часов. Сначала глава комитета Александр Мережко пытался заблокировать инициативу по приглашению на комитет новоназначенной посла Украины в Болгарии Олесе Илащук.

Позже, добавила Геращенко, комитет "решил не пустить Петра Порошенко в ПАСЕ". В то же время, ранее тот же комитет принял решение, что лидер фракции "ЕС" зайдет в делегацию.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Комитет иностранных дел украинского парламента внес изменения в делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, включив в состав делегации лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.