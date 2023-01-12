Передумали. Комитет ВР отобрал у Порошенко место в делегации ПАСЕ
И отдали представителям парламентских групп За майбутнє и Довіра
фото из свободных источников
11 января состоялось заседание Комитета Верховной рады по иностранным делам, на котором переголосовали предыдущее решение о делегировании в ПАСЕ от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, направив представителей групп "За майбутнє" и "Довіра", сообщила депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.
По информации Геращенко, заседание комитета иностранных дел длилось более четырех часов. Сначала глава комитета Александр Мережко пытался заблокировать инициативу по приглашению на комитет новоназначенной посла Украины в Болгарии Олесе Илащук.
Позже, добавила Геращенко, комитет "решил не пустить Петра Порошенко в ПАСЕ". В то же время, ранее тот же комитет принял решение, что лидер фракции "ЕС" зайдет в делегацию.
Напомним, что в конце декабря 2022 года Комитет иностранных дел украинского парламента внес изменения в делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, включив в состав делегации лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.
Популярное сейчас
- Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции
- Главный соперник Аль-Насра хочет предложить рекордный контракт Месси
- AD: Игрок московского Спартака платил 250 000 евро наркодилеру за пропажу кокаина весом в полтонны
- В Генштабе уточнили, какое судно Россия потеряла за последние сутки
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 12:52 Украинские Зеленский в ТОП-2, Усик обошел Шевченко: народный ТОП величайших украинцев всех времен
- 00:09 Украинские Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода
- 19:32 Украинские Порошенко с опозданием вернулся в Украину. Говорит, что договаривался в Британии за грузовики для ВСУ