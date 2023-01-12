  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Передумали. Комитет ВР отобрал у Порошенко место в делегации ПАСЕ
В тренде

Передумали. Комитет ВР отобрал у Порошенко место в делегации ПАСЕ

Общие новости
(1 голосов)

И отдали представителям парламентских групп За майбутнє и Довіра

Передумали. Комитет ВР отобрал у Порошенко место в делегации ПАСЕ

фото из свободных источников

Новина українською

11 января состоялось заседание Комитета Верховной рады по иностранным делам, на котором переголосовали предыдущее решение о делегировании в ПАСЕ от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, направив представителей групп "За майбутнє" и "Довіра", сообщила депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

По информации Геращенко, заседание комитета иностранных дел длилось более четырех часов. Сначала глава комитета Александр Мережко пытался заблокировать инициативу по приглашению на комитет новоназначенной посла Украины в Болгарии Олесе Илащук.

Читайте также"Иначе - дезертир". Зеленский назвал три причины для выезда депутата из Украины и намекнул на Порошенко

Позже, добавила Геращенко, комитет "решил не пустить Петра Порошенко в ПАСЕ". В то же время, ранее тот же комитет принял решение, что лидер фракции "ЕС" зайдет в делегацию.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Комитет иностранных дел украинского парламента внес изменения в делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, включив в состав делегации лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

По теме
yellow-arrow
Министр обороны США: Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар
yellow-arrow
Зеленский: На сегодняшний день вопрос номер один - это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление
yellow-arrow
Daily Mail: Отец Месси ведет переговоры о переходе Лионеля в Аль-Хиляль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Порошенко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде