Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту
Похоже, об этом он сказал серьезно
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Оккупанты потребуют от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту. Об этом заявил глава так называемого "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов.
"Украине обязательно будет предъявлен иск", - цитируют его пропагандистские СМИ.
"В результате затруднения движения по мосту был причинен немалый ущерб, который вполне может быть подсчитан и включен в сумму нашего иска Украине", - сказал Константинов.
Добавим, что взрыв на Крымском мосту произошел в результате взрыва в грузовике, который двигался по мосту. Украина не взяла на себя ответственность за инцидент.
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