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Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту

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Похоже, об этом он сказал серьезно

Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Оккупанты потребуют от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту. Об этом заявил глава так называемого "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов.

"Украине обязательно будет предъявлен иск", - цитируют его пропагандистские СМИ.

"В результате затруднения движения по мосту был причинен немалый ущерб, который вполне может быть подсчитан и включен в сумму нашего иска Украине", - сказал Константинов.

Добавим, что взрыв на Крымском мосту произошел в результате взрыва в грузовике, который двигался по мосту. Украина не взяла на себя ответственность за инцидент.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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