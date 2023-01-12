Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту

Оккупанты потребуют от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту. Об этом заявил глава так называемого "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов.

"Украине обязательно будет предъявлен иск", - цитируют его пропагандистские СМИ.

"В результате затруднения движения по мосту был причинен немалый ущерб, который вполне может быть подсчитан и включен в сумму нашего иска Украине", - сказал Константинов.

Добавим, что взрыв на Крымском мосту произошел в результате взрыва в грузовике, который двигался по мосту. Украина не взяла на себя ответственность за инцидент.