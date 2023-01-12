Украинская авиация продолжает свою работу. Известно, сколько ударов по вражеским позициям нанесено за последние сутки.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская авиация продолжает наносить удары по враждебным позициям.

В частности, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов, отметил Генштаб.

Отметим, что по сообщениям украинской армии, самые горячие направления – это города Соледар и Бахмут.