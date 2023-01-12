Украинская авиация продолжает свою работу. Известно, сколько ударов по вражеским позициям нанесено за последние сутки.
Информация от Генштаба
Zelensky Official
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская авиация продолжает наносить удары по враждебным позициям.
В частности, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов, отметил Генштаб.
Отметим, что по сообщениям украинской армии, самые горячие направления – это города Соледар и Бахмут.
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