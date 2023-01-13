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Эрдоган снова поговорит с Путиным и Зеленским

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Речь пойдет о гуманитарном коридоре - обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами

Эрдоган снова поговорит с Путиным и Зеленским

Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)

Новина українською

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в четверг анонсировал телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским и российским визави Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Cлова Малкоча приводит издание Milliyet.

Турецкий омбудсмен сообщил журналистам, что обратился к Эрдогану с просьбой поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Он сказал, что президент Турции приветствовал эту просьбу.

"Если мы сможем достичь успеха после такой встречи, если мы сможем достичь успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из самых значимых аспектов этой встречи", - добавил Малкоч, имея в виду встречу омбудсменов Украины и России в Анкаре.

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Он добавил, что администрация турецкого президента уже начала необходимую работу для создания гуманитарного коридора.

"Хотел бы объявить, что наш президент проведет телефонный разговор и с господином Зеленским, и с господином Путиным сегодня или завтра по этому вопросу. После этого - дело за нами. Будем вместе координировать", - сказал омбудсмен Турции.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция поддерживает открытие гуманитарного коридора для тех, кто получил ранения в войне России против Украины.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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